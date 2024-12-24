Более четверти ФОПов прекращают бизнес из-за повышения налогов – результаты опроса

Фото: i-visti.com

Согласно результатам опроса, проведенного платформой «Опендатабот», 27% физических лиц-предпринимателей (ФЛП) планируют закрыть свой бизнес в ближайшее время. Более половины из них, а именно 62%, приняли решение прекратить деятельность из-за резкого роста налоговой нагрузки.

Остальные 19% опрошенных объясняют свое решение проблемами в ведении бизнеса. Стоит отметить, что из-за масштабных хакерских атак пророссийских группировок на государственные реестры процесс закрытия бизнеса сейчас стал или значительно затрудненным, или вовсе невозможным.

Среди тех, кто продолжает работать, больше всего ФЛП занято в ритейле (24,6%) и ИТ-секторе (21%).

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на каждого нового ФОПа приходится два закрытых. Так, за период с подписания закона до 17 декабря прекратили деятельность 24 497 предпринимателей, в то время как открылись лишь 10 947 новых бизнесов - в 2,2 раза меньше, чем в прошлом году.

Напомним, народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что, несмотря на повышение налогов, количество ФЛП в Украине выросло на 83,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч ФЛП закрылись после подписания закона о повышении налогов. То есть из 250 тысяч предпринимателей, которые прекратили свою деятельность, почти 10% - после подписания закона о повышении налогов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.