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Понад чверть ФОПів припиняють бізнес через через підвищення податків — результати опитування

16:46, 24 грудня 2024
27% ФОПів припиняють діяльність через податки і хакерські атаки на реєстри.
Понад чверть ФОПів припиняють бізнес через через підвищення податків — результати опитування
Фото: i-visti.com
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Згідно з результатами опитування, проведеного платформою «Опендатабот», 27% фізичних осіб-підприємців (ФОП) планують закрити свій бізнес найближчим часом. Більш ніж половина з них, а саме 62%, прийняли рішення припинити діяльність через різке зростання податкового навантаження.

Інші 19% опитаних пояснюють своє рішення проблемами у веденні бізнесу. Варто зазначити, що через масштабні хакерські атаки проросійських угруповань на державні реєстри процес закриття бізнесу наразі став або значно ускладненим, або зовсім неможливим.

Серед тих, хто продовжує працювати, найбільше ФОПів зайнято в рітейлі (24,6%) та ІТ-секторі (21%).

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на кожного нового ФОПа припадає два закритих. Так, за період з підписання закону до 17 грудня припинили діяльність 24 497 підприємців, у той час як відкрилися лише 10 947 нових бізнесів — в 2,2 рази менше, ніж торік.

Нагадаємо, народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що, незважаючи на підвищення податків, кількість ФОП в Україні зросла на 83,6 тисячі.

Раніше повідомлялося,  що понад 22 тисячі ФОП закрилися після підписання закону про підвищення податків. Тобто із 250 тисяч підприємців, які припинили свою діяльність, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

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бізнес ФОП

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