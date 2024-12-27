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Мінсоцполітики спростувало міф про втрату статусу довічної інвалідності

16:00, 27 грудня 2024
Реформа соціального страхування не вплине на пільги для осіб із інвалідністю.
Мінсоцполітики спростувало міф про втрату статусу довічної інвалідності
Фото: ТСН
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Міністерство соціальної політики України офіційно спростувало міф про те, що реформа соціального страхування, передбачена законопроектом №12209, може призвести до втрати статусу довічної інвалідності.

Як зазначили у відомстві, всі раніше призначені виплати людям з інвалідністю залишаються без змін. Пільги, надані безстроково, продовжать діяти й надалі. Особам, які вже мають статус інвалідності, не потрібно проходити додаткові перевірки чи виконувати нові вимоги для отримання допомоги.

Після впровадження реформи виплата пенсій та допомоги особам із довічною інвалідністю триватиме в повному обсязі.

Однак є винятки, які стосуються окремих категорій державних посадовців, зокрема прокурорів і чиновників. Вони зможуть отримувати пенсії по інвалідності лише за умови, що статус інвалідності був встановлений законним шляхом.

Наразі, згідно з рішенням РНБО, проводиться аудит законності надання статусу інвалідності працівникам державних структур. Це рішення спрямоване на виключення можливих зловживань у системі соціального страхування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування.

Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

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