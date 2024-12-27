Минсоцполитики опровергло миф о потере статуса пожизненной инвалидности

Реформа социального страхования не повлияет на льготы для лиц с инвалидностью.

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Министерство социальной политики Украины официально опровергло миф о том, что реформа социального страхования, предусмотренная законопроектом №12209, может привести к потере статуса пожизненной инвалидности.

Как отметили в ведомстве, все ранее назначенные выплаты людям с инвалидностью остаются без изменений. Льготы, предоставленные бессрочно, продолжат действовать и в дальнейшем. Лицам, которые уже имеют статус инвалидности, не нужно проходить дополнительные проверки или выполнять новые требования для получения помощи.

После внедрения реформы выплата пенсий и пособий лицам с пожизненной инвалидностью будет продолжаться в полном объеме.

Однако есть исключения, касающиеся отдельных категорий государственных чиновников, в частности прокуроров и чиновников. Они смогут получать пенсии по инвалидности только при условии, что статус инвалидности был установлен законным путем.

Сейчас, согласно решению СНБО, проводится аудит законности предоставления статуса инвалидности работникам государственных структур. Это решение направлено на исключение возможных злоупотреблений в системе социального страхования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Парламент одобрил изменения по оценке трудоспособности граждан специальными экспертами: орган оценки будет покупать услуги экспертов в сфере оценки функционирования.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает изменения, касающиеся спецпенсий прокуроров и оснований прекращения государственной службы.

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