На Черкащині жінку підозрюють у незаконному гранат та патронів

7 гранат Ф-1, 7 запалів до гранат та більше 1000 патронів підозрювана зберігала без передбаченого законом дозволу.

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На Черкащині жінку підозрюють у незаконному зберігання боєприпасів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Зокрема, 30-річній жительці Черкаського району повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на території Харківської області, придбала бойові припаси – 7 гранат Ф-1, 7 запалів до гранат та більше 1000 патронів, які зберігала за місцем проживання без передбаченого законом дозволу.

Правоохоронцями проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено бойові припаси.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчим суддею Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На цей час проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних процесуальних рішень.

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