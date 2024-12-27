В Черкасской женщину подозревают в незаконном гранате и патронов

7 гранат Ф-1, 7 запалов к гранатам и более 1000 патронов подозреваемая хранила без предусмотренного законом разрешения.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Черкасской области женщину подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В частности, 30-летней жительнице Черкасского района сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории Харьковской области, приобрела боевые припасы – 7 гранат Ф-1, 7 запалов к гранатам и более 1000 патронов, хранящихся по месту жительства без предусмотренного законом разрешения.

Правоохранителями проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты боевые припасы.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственным судьей Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих процессуальных решений.

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