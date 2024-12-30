Міністерство юстиції внесло зміни до правил нотаріального діловодства

Мін’юст видав наказ, який стосується змін до правил ведення нотаріального діловодства.

Міністерство юстиції України видало наказ № 3783/5 від 27 грудня 2024 року «Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства» для покращення єдиної практики роботи нотаріусів. Про це повідомив президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко.

Наказ буде опублікований 31 грудня 2024 року в Офіційному віснику України № 110.

Наказом внесено зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 (далі – Правила), серед іншого:

– врегулювано питання ліквідації державних нотаріальних контор, розташованих на території активних бойових дій та які є знищеними або до яких відсутній доступ або розташовані на тимчасово окупованій РФ території України, без передавання документів діловодства і майна;

– пункти 7.22–7.25 розділу VІІ Правил доповнено положеннями, зокрема, щодо зазначення унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) осіб, які звертаються до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії;

– розділ VIII Правил викладено в новій редакції, якою передбачено, у тому числі опрацювання нотаріусами документів, що надходять в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом;

– передбачено врегулювання питання збереження заповітів і довіреностей, посвідчених особами, які в умовах воєнного стану мають право їх посвідчувати, що надходять до державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів на тимчасове зберігання відповідно до нормативних приписів постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану»;

– встановлено, що бланк листа, іншого службового або організаційнорозпорядчого документа приватного нотаріуса після зображення Державного герба України має містити слова «приватний нотаріус»;

– додаток 25 до Правил доповнено формою № 18-3 «Свідоцтво опікуна над майном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин»;

– передбачено поділ окремих категорій справ при вчиненні нотаріальних дій з посвідчення правочинів та видачі свідоцтв. Так, розділом XI «Особливості формування окремих категорій справ» Правил передбачено формування справ при посвідченні договорів та видачі свідоцтв та встановлено перелік документів, які будуть включатися у ці справи.

Детально про те, які внесено зміни — далі у документі.

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