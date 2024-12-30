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Министерство юстиции внесло изменения в правила нотариального делопроизводства

17:59, 30 декабря 2024
Минюст издал приказ, касающийся изменений правил ведения нотариального делопроизводства.
Министерство юстиции внесло изменения в правила нотариального делопроизводства
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Министерство юстиции Украины издало приказ № 3783/5 от 27 декабря 2024 г. «Об утверждении Изменений к Правилам ведения нотариального делопроизводства» для улучшения единой практики работы нотариусов. Об этом сообщил президент Нотариальной палаты Владимир Марченко.

Приказ будет опубликован 31 декабря 2024 в Официальном вестнике Украины № 110.

Приказом внесены изменения в Правил ведения нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции от 22 декабря 2010 № 3253/5, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2010 за № 1318/18613 (далее – Правила), среди прочего

– урегулированы вопросы ликвидации государственных нотариальных контор, расположенных на территории активных боевых действий и которые уничтожены или к которым отсутствует доступ или расположены на временно оккупированной РФ территории Украины, без передачи документов делопроизводства и имущества;

– пункты 7.22–7.25 раздела VII Правил дополнены положениями, в частности, по указанию уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии) лиц, обращающихся к нотариусу за совершением нотариального действия;

– раздел VIII Правил изложен в новой редакции, которой предусмотрено, в том числе проработка нотариусами документов, поступающих в электронной форме с наложенной квалифицированной электронной подписью;

– предусмотрено урегулирование вопроса сохранения завещаний и доверенностей, удостоверенных лицами, которые в условиях военного положения имеют право их удостоверять, поступающие в государственные нотариальные конторы и частные нотариусы на временное хранение в соответствии с нормативными предписаниями постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 164 « Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения»;

– установлено, что бланк письма, другого служебного или организационно-распорядительного документа частного нотариуса после изображения Государственного герба Украины должен содержать слова «частный нотариус»;

– приложение 25 к Правилам дополнено формой № 18-3 «Свидетельство опекуна над имуществом лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах»;

– предусмотрено разделение отдельных категорий дел при совершении нотариальных действий по удостоверению сделок и выдаче свидетельств. Так, разделом XI «Особенности формирования отдельных категорий дел» Правил предусмотрено формирование дел при удостоверении договоров и выдаче свидетельств и установлен перечень документов, которые будут включаться в эти дела.

Подробно о том, какие изменения внесены — далее в документе.

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минюст нотариус

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