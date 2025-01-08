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Яким має бути добровільний мінімальний страховий внесок у 2025 році для повного місяця страхового стажу

08:04, 8 січня 2025
Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць за договором про добровільну участь, має бути сплачено не менше 1760 грн.
Яким має бути добровільний мінімальний страховий внесок у 2025 році для повного місяця страхового стажу
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Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Мінімальний страховий внесок – сума, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).

«Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць за договором про добровільну участь, має бути сплачено не менше 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати)», - вказують у ПФУ.

Водночас повідомляється, що громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом через вебпортал електронних послуг ПФУ, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2025 року.

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