Каким должен быть добровольный минимальный страховой взнос в 2025 году для полного месяца страхового стажа

Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1760 грн.

Чтобы в 2025 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Минимальный страховой взнос – сумма, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

«То есть, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы)», - указывают в ПФУ.

В то же время сообщается, что гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через вебпортал электронных услуг ПФУ, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме) , поскольку действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.

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