Як публічним службовцям декларувати програми держпідтримки «єВідновлення» та «єОселя»

Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило питання декларування допомоги у рамках програми державної підтримки «єВідновлення» та «єОселя».
Компенсація надається в таких формах:
Компенсація за знищене житло за програмою «єВідновлення» надається в таких формах:
У НАЗК вказують, що такі компенсації є доходом, який необхідно зазначити у декларації в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки». Джерелом доходу в цьому випадку зазначається Міністерство розвитку громад та територій України (код ЄДРПОУ 37472062).
У разі наявності обов'язку подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ), декларанту необхідно відобразити відомості про дохід, придбане житло та видатки на його придбання.
Також у НАЗК зазначають, що Формування сертифіката для придбання житла без резервування або бронювання грошових коштів у розмірі компенсації, що визначена у житловому сертифікаті, не є підставою для подання ПСЗ та декларування доходу.
Програма дозволяє придбати житло або майнові права:
Окрім Укрфінжитла, в програмі «єОселя» можуть брати участь інші заінтересовані сторони - органи місцевого самоврядування, роботодавці тощо. Вони можуть за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів роботодавців здійснювати додаткові виплати та таким чином компенсувати початковий внесок за кредитом та/або частину процентної ставки в розмірі 3%.
Компенсація процентної ставки у розмірі 4% та/або у розмірі 3% є доходом, який необхідно зазначити у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. Джерелом доходу в цьому випадку зазначається Укрфінжитло (код ЄДРПОУ 44098710) та/або інші заінтересовані сторони відповідно.
Також є доходом компенсації першого (початкового) внеску за кредитом від заінтересованої сторони. Джерелом доходу є відповідна заінтересована сторона (орган місцевого самоврядування тощо).
Крім того, у відповідних розділах декларації відображаються відомості й про інші об’єкти декларування у зв’язку із участю особи у програмі «єОселя» (об’єкт нерухомості / об’єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов’язання, видатки та/або правочини).
У разі наявності обов'язку подання ПСЗ декларанту необхідно у відповідних випадках відобразити відомості про дохід, придбане житло та видатки на його придбання.
Також у НАЗК роз'яснили, на який прожитковий мінімум орієнтуватися публічним службовцям під час декларування.
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