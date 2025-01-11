Как публичным служащим декларировать программы господдержки «єВідновлення» и «єОселя»

В НАПК разъяснили, кого указывать источником дохода в случае участия в программах государственной поддержки.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило вопросы декларирования помощи в рамках программы государственной поддержки «єВідновлення» и «єОселя».

Компенсация на восстановление (ремонт) поврежденного жилья по программе «єВідновлення» предоставляется для ремонта жилья или за уже выполнен ремонт жилья, которое было повреждено в результате агрессии РФ.

Компенсация предоставляется в следующих формах:

для приобретения строительной продукции и выполнения текущего или капитального ремонта жилья самостоятельно получателем компенсации или заказа им выполнения соответствующих работ и услуг (компенсация для проведения ремонта);

за приобретение строительной продукции и выполнение текущего или капитального ремонта жилья за собственные средства заявителя (компенсация за произведенный ремонт).

Компенсация за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» предоставляется в следующих формах:

компенсация для финансирования строительства жилья – для строительства нового жилья (дом, усадебный дом, дача);

компенсация для покупки жилья – для покупки квартиры или дома, а также для инвестирования в строительство нового жилья или приобретения жилья через жилищный сертификат.

В НАПК указывают, что такие компенсации являются доходом, который необходимо указать в декларации в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». Источником дохода в этом случае отмечается Министерство развития общин и территорий Украины (код ЕГРПОУ 37472062).

В случае наличия обязанности подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСЗ), декларанту необходимо отразить сведения о доходе, приобретенном жилье и расходах на его приобретение.

Также в НАПК отмечают, что Формирование сертификата для приобретения жилья без резервирования или бронирования денежных средств в размере компенсации, определенной в жилищном сертификате, не является основанием для предоставления ПСЗ и декларирования дохода.

Программа «єОселя» – это программа доступного ипотечного кредитования для граждан Украины.

Программа позволяет приобрести жилье или имущественные права:

с процентной ставкой 7% без компенсации;

с процентной ставкой 7% с компенсациями, в которой Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжилье) компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам в размере 4%.

Кроме Укрфинжилья, в программе «єОселя» могут принимать участие другие заинтересованные стороны - органы местного самоуправления, работодатели и т.д. Они могут за счет средств местных бюджетов, средств работодателей осуществлять дополнительные выплаты и, таким образом, компенсировать первоначальный взнос по кредиту и/или часть процентной ставки в размере 3%.

Компенсация процентной ставки в размере 4% и/или в размере 3% является доходом, который следует указать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. Источником дохода в этом случае указывается Укрфинжилье (код ЕГРПОУ 44098710) и/или другие заинтересованные стороны соответственно.

Также является доходом компенсации первого (начального) взноса по кредиту от заинтересованной стороны. Источником дохода является соответствующая заинтересованная сторона (орган местного самоуправления и т.п.).

Кроме того, в соответствующих разделах декларации отображаются сведения и о других объектах декларирования в связи с участием лица в программе «єОселя» (объект недвижимости / объект незавершенного строительства, финансовое обязательство, расходы и/или сделки).

В случае наличия обязанности подачи ПСЗ декларанту необходимо в соответствующих случаях отразить сведения о доходе, приобретенном жилье и расходах на его приобретение.

Также в НАПК разъяснили, на какой прожиточный минимум ориентироваться публичным служащим во время декларировани.

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