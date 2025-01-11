Как публичным служащим декларировать программы господдержки «єВідновлення» и «єОселя»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило вопросы декларирования помощи в рамках программы государственной поддержки «єВідновлення» и «єОселя».
Компенсация предоставляется в следующих формах:
Компенсация за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» предоставляется в следующих формах:
В НАПК указывают, что такие компенсации являются доходом, который необходимо указать в декларации в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». Источником дохода в этом случае отмечается Министерство развития общин и территорий Украины (код ЕГРПОУ 37472062).
В случае наличия обязанности подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСЗ), декларанту необходимо отразить сведения о доходе, приобретенном жилье и расходах на его приобретение.
Также в НАПК отмечают, что Формирование сертификата для приобретения жилья без резервирования или бронирования денежных средств в размере компенсации, определенной в жилищном сертификате, не является основанием для предоставления ПСЗ и декларирования дохода.
Программа позволяет приобрести жилье или имущественные права:
Кроме Укрфинжилья, в программе «єОселя» могут принимать участие другие заинтересованные стороны - органы местного самоуправления, работодатели и т.д. Они могут за счет средств местных бюджетов, средств работодателей осуществлять дополнительные выплаты и, таким образом, компенсировать первоначальный взнос по кредиту и/или часть процентной ставки в размере 3%.
Компенсация процентной ставки в размере 4% и/или в размере 3% является доходом, который следует указать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. Источником дохода в этом случае указывается Укрфинжилье (код ЕГРПОУ 44098710) и/или другие заинтересованные стороны соответственно.
Также является доходом компенсации первого (начального) взноса по кредиту от заинтересованной стороны. Источником дохода является соответствующая заинтересованная сторона (орган местного самоуправления и т.п.).
Кроме того, в соответствующих разделах декларации отображаются сведения и о других объектах декларирования в связи с участием лица в программе «єОселя» (объект недвижимости / объект незавершенного строительства, финансовое обязательство, расходы и/или сделки).
В случае наличия обязанности подачи ПСЗ декларанту необходимо в соответствующих случаях отразить сведения о доходе, приобретенном жилье и расходах на его приобретение.
Также в НАПК разъяснили, на какой прожиточный минимум ориентироваться публичным служащим во время декларировани.
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