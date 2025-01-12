Хотів уникнути мобілізації — на Франківщині чоловік підробив документи про інвалідність

У підроблених документах чоловік вказав, що у нього наявна 3 група інвалідності, щоб уникнути призову.

На Івано-Франківщині скерували до суду справу стосовно 34-річного чоловіка, який підробив документи про інвалідність для уникнення мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у грудні 2024 року він виготовив підроблену довідку та пенсійне посвідчення для отримання відстрочки від мобілізації на військову службу. У підроблених документах чоловік вказав, що у нього наявна 3 група інвалідності.

Надалі він використав ці підроблені документи, подавши їх до Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тепер йому загрожує штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до двох років.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині 39-річний чоловік підробив довідку ВЛК, щоб уникнути мобілізації.

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