Киян попередили про жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

У Києві 13 січня очікується вітер, ожеледиця та мороз.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 13 січня, у Києві прогнозується ожеледиця, яка може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме -4…-6°С, вдень -2…0°С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Через ожеледицю І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Наголошується, що погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.