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Киян попередили про жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

22:30, 12 січня 2025
У Києві 13 січня очікується вітер, ожеледиця та мороз.
Киян попередили про жовтий рівень небезпеки через ожеледицю
Фото: ukrinform
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У понеділок, 13 січня, у Києві прогнозується ожеледиця, яка може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме -4…-6°С, вдень -2…0°С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Через ожеледицю І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Наголошується, що погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

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Київ

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