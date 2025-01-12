На Хмельниччині засуджено винуватця п’яної ДТП, в якій серйозно постраждала жінка

Нетверезий 40-річний чоловік виїхав легковиком на узбіччя і врізався у припарковане авто.

На Хмельниччині судили чоловіка, який влаштував ДТП у нетверезому стані. Його на рік позбавили волі та ще на три роки – права керувати транспортними засобами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У травні 2023 року в селищі Віньківці водій втратив контроль в управлінні автомобілем LADA, який «винесло» на узбіччя.

В свою чергу припаркований там ВАЗ відкинуло на жінку, яка перебувала поруч.

Потерпіла отримала травми середньої тяжкості та була змушена проходити тривале лікування та реабілітацію.

Рівень алкоголю у крові 40-річного винуватця ДТП перевищував дозволену норму майже у 8 разів.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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