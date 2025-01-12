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На Одещині на залізниці 12-річний хлопчик загинув від удару струмом

22:00, 12 січня 2025
Хлопчик виліз на вагон вантажного потяга, від удару струмом він помер дорогою до лікарні.
На Одещині на залізниці 12-річний хлопчик загинув від удару струмом
Фото: od.npu.gov.ua
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В Одеській області трагічно загинув 12-річний хлопчик, який отримав смертельний удар струмом після того, як заліз на вагон вантажного потяга. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався на залізничній станції у Подільському районі, повідомляє поліція Одеської області. За попередньою інформацією, підліток потрапив під дію високовольтної лінії. Хлопчика намагалися врятувати, але він помер дорогою до лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії та надати події правову кваліфікацію.

Поліція вкотре звертається до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки на залізниці. "Високовольтні лінії є вкрай небезпечними — вони можуть завдати смертельного ураження навіть без прямого контакту", — наголосили у відомстві.

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Одеса

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