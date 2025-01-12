В Одесской области на железной дороге 12-летний мальчик погиб от удара током

Мальчик вылез на вагон грузового поезда, от удара током он умер по дороге в больницу.

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, который получил смертельный удар током после того, как залез на вагон грузового поезда. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Подольском районе, сообщает полиция Одесской области. По предварительной информации, подросток попал под действие высоковольтной линии. Мальчика пытались спасти, но он умер по дороге в больницу.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии и предоставить событию правовую квалификацию.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности на железной дороге. «Высоковольтные линии являются крайне опасными - они могут нанести смертельное поражение даже без прямого контакта», - отметили в ведомстве.

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