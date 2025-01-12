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В Хмельницкой области осужден виновник пьяного ДТП, в котором серьезно пострадала женщина

14:45, 12 января 2025
Нетрезвый 40-летний мужчина выехал на легковушке на обочину и врезался в припаркованный автомобиль.
В Хмельницкой области осужден виновник пьяного ДТП, в котором серьезно пострадала женщина
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В Хмельницкой области судили мужчину, который устроил ДТП в нетрезвом состоянии. Его на год лишили свободы и еще на три года – права управлять транспортными средствами. Об этом сообщает областная прокуратура.

В мае 2023 года в поселке Виньковцы водитель потерял контроль в управлении автомобилем LADA, который вынесло на обочину.

В свою очередь припаркованный там ВАЗ отбросило на находившуюся рядом женщину.

Потерпевшая получила травмы средней тяжести и была вынуждена проходить длительное лечение и реабилитацию.

Уровень алкоголя в крови 40-летнего виновника ДТП превышал разрешенную норму почти в 8 раз.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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