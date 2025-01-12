Киевлян предупредили о желтом уровне опасности из-за гололеда

В Киеве 13 января ожидается ветер, гололедица и мороз.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 13 января, в Киеве прогнозируется гололедица, которая может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -4...-6°С, днем -2...0°С. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Из-за гололеда І уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что погодные условия могут негативно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.