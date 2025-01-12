Практика судов
  1. В Украине

Хотел избежать мобилизации — на Франковщине мужчина подделал документы об инвалидности

15:04, 12 января 2025
В поддельных документах мужчина указал, что у него есть 3 группа инвалидности, чтобы избежать призыва.
Хотел избежать мобилизации — на Франковщине мужчина подделал документы об инвалидности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области направили в суд дело в отношении 34-летнего мужчины, который подделал документы об инвалидности во избежание мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что в декабре 2024 он изготовил поддельную справку и пенсионное удостоверение для получения отсрочки от мобилизации на военную службу. В поддельных документах мужчина указал, что у него есть 3 группа инвалидности.

В дальнейшем он использовал эти поддельные документы, предоставив их в Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Теперь ему грозит штраф, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области 39-летний мужчина подделал справку ВЛК, чтобы избежать мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура война призыв мобилизация инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда применение револьвера для отстрела резиновых пуль нельзя считать оправданной самозащитой

Апелляционный суд, дав оценку действиям потерпевшего и отметив, что тот сам спровоцировал конфликт, не установил действительно ли в сложившейся обстановке была реальная угроза жизни или здоровью обвиняемого, а применение им оружия в общественном месте – оправдано.

Отсутствие журнала судебного заседания, в ходе которого постфактум рассматривалось разрешение на проведение обыска, не приводит к недопустимости протокола обыска – Верховный Суд

Если в материалах уголовного производства отсутствует журнал судебного заседания при рассмотрении ходатайства о разрешении на проведение обыска, поданного постфактум, это не такое нарушение, которое приводит к признанию недопустимым протокола обыска – позиция Верховного Суда.

Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

Ордер считается содержащим подпись адвоката при условии, что: он содержит собственноручную («физическую») подпись, он подписан электронной подписью, он является приложением к документу, подписанному электронной подписью – Верховный Суд.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении наложения ТЦК заочных штрафов

Возвращение почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Верховная Рада приняла за основу законопроект.

Отсутствие между сторонами договора не является основанием для освобождения потребителя от оплаты полученных коммунальных услуг – Верховный Суд

Обязанность оплатить предоставленные и потребленные коммунальные услуги вытекает также из части первой статьи 11 ГК о том, что гражданские права и обязанности вытекают из действий лиц, предусмотренных актом гражданского законодательства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська