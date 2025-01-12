Хотел избежать мобилизации — на Франковщине мужчина подделал документы об инвалидности

В поддельных документах мужчина указал, что у него есть 3 группа инвалидности, чтобы избежать призыва.

В Ивано-Франковской области направили в суд дело в отношении 34-летнего мужчины, который подделал документы об инвалидности во избежание мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что в декабре 2024 он изготовил поддельную справку и пенсионное удостоверение для получения отсрочки от мобилизации на военную службу. В поддельных документах мужчина указал, что у него есть 3 группа инвалидности.

В дальнейшем он использовал эти поддельные документы, предоставив их в Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Теперь ему грозит штраф, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области 39-летний мужчина подделал справку ВЛК, чтобы избежать мобилизации.

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