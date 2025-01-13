КМДА повідомила про зміни в роботі метро, частина станцій працюють у режимі укриття

П’ять станцій столичного метро працюють лише в режимі укриття.

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Київська міська державна адміністрація повідомила про зміни в роботі метрополітену.

Зазначається, що рух поїздів «червоною» лінією здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Університет».

«Станції метро «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна» працюють лише в режимі укриття», - сказано у повідомленні.

Крім того, рух поїздів «зеленою» лінією здійснюється від станції «Сирець» до станції «Звіринецька» та від станції «Осокорки» до станції «Червоний хутір».

Станції «Видубичі» та «Славутич» працюють у режимі укриття.

«Повітряна тривога ще триває, перебувайте в укриттях», - додали у КМДА.

ОНОВЛЕНО 20:19

У КМДА повідомили, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій і поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

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