КГГА сообщила об изменениях в работе метро, часть станций работают в режиме укрытия

Киевская городская государственная администрация сообщила об изменениях в работе метрополитена.
Отмечается, что движение поездов по «красной» линии осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Университет».
«Станции метро «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная» работают только в режиме укрытия», - говорится в сообщении.
Кроме того, движение поездов по «зеленой» линии осуществляется от станции «Сырец» до станции «Зверинецкая» и от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор».
Станции Выдубичи и Славутич работают в режиме укрытия.
«Воздушная тревога еще продолжается, находитесь в укрытиях», - добавили в КГГА.
ОБНОВЛЕНО 20:19
В КГГА сообщили, что метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.
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