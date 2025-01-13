КГГА сообщила об изменениях в работе метро, часть станций работают в режиме укрытия

Пять станций столичного метро работают только в режиме укрытия.

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Киевская городская государственная администрация сообщила об изменениях в работе метрополитена.

Отмечается, что движение поездов по «красной» линии осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Университет».

«Станции метро «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная» работают только в режиме укрытия», - говорится в сообщении.

Кроме того, движение поездов по «зеленой» линии осуществляется от станции «Сырец» до станции «Зверинецкая» и от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор».

Станции Выдубичи и Славутич работают в режиме укрытия.

«Воздушная тревога еще продолжается, находитесь в укрытиях», - добавили в КГГА.

ОБНОВЛЕНО 20:19

В КГГА сообщили, что метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

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