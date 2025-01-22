На Львівщині підрядник заволодів 700 тис грн під час ремонту гуртожитку для ВПО

Директору однієї із будівельних компаній інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення офіційних документів.

На Львівщині правоохоронці викрили підрядника, якого підозрюють у заволодінні 700 тис грн при ремонті приміщень гуртожитку.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, директору однієї із будівельних компаній Львівщини інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення офіційних документів. Інженеру технічного нагляду – службову недбалість.

Так, у 2023 році очолюване директором товариство перемогло у тендері з капітального ремонту приміщень гуртожитку одного з навчальних закладів Шептицького району для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

«В подальшому, для реалізації протиправного плану, за результатами наданих послуг директор компанії вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних робіт було вказано завищені обсяги виконаних робіт», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що інженер технічного нагляду, який був відповідальним за здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами робіт на об’єктах, належним чином їх не перевірив.

«Чоловік знав, що вони виконані не в повному обсязі, проте не провів облік будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками та не склав актів про це.

Попри це підозрюваний погодив неправомірні документи, на підставі яких підряднику було перераховано кошти», - додали у відомстві.

Внаслідок цього суб’єкт господарювання безпідставно отримав понад 700 тис. грн.

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