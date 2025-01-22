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Во Львовской области подрядчик завладел 700 тыс грн во время ремонта общежития для ВПЛ

07:54, 22 января 2025
Директору одной из строительных компаний инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог официальных документов.
Во Львовской области подрядчик завладел 700 тыс грн во время ремонта общежития для ВПЛ
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Во Львовской области правоохранители разоблачили подрядчика, который подозревается в завладении 700 тыс грн при ремонте помещений общежития.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, директору одной из строительных компаний Львовщины инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог официальных документов. Инженеру технического надзора – служебная халатность.

Так, в 2023 году возглавляемое директором общество победило в тендере по капитальному ремонту помещений общежития одного из учебных заведений Шептицкого района для размещения внутриперемещенных лиц.

«В дальнейшем, для реализации противоправного плана, по результатам предоставленных услуг директор компании внес в официальные документы заведомо ложные сведения. В частности, в актах приемки выполненных работ были указаны завышенные объемы выполненных работ», - заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что инженер технического надзора, ответственный за осуществление технического надзора и контроля за качеством и объемами работ на объектах, должным образом их не проверил.

«Мужчина знал, что они выполнены не в полном объеме, однако не провел учет строительно-монтажных работ, выполненных с недостатками и не составил актов об этом.

Несмотря на это, подозреваемый согласовал неправомерные документы, на основании которых подрядчику были перечислены средства», - добавили в ведомстве.

В результате этого предприятие безосновательно получило более 700 тыс. грн.

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прокуратура ВПЛ

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