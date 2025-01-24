Відмовився від мобілізації, бо «брат у ЗСУ», — на Закарпатті судили чоловіка

На Закарпатті суд покарав чоловіка за відмову від мобілізації та попередні злочини.

У Закарпатській області чоловіка засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі за відмову від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив Міжгірський районний суд у справі №302/46/24.

У грудні 2023 року жителя Закарпаття визнали придатним до військової служби. Працівники територіального центру комплектування намагалися вручити йому повістку, однак чоловік написав заяву, в якій офіційно відмовився від мобілізації.

На суді він визнав провину та пояснив, що боїться війни, оскільки його рідний брат уже служить у ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Проте через непогашену судимість за поширення порнографії та перебування на іспитовому терміні термін ув’язнення збільшили до 3 років і 6 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.