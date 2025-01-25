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В Україну знову повертаються YouTube-кнопки для авторів

09:44, 25 січня 2025
Під час повномасштабної війни українські контент-мейкери перестали отримувати срібні, золоті й діамантові кнопки від YouTube.
В Україну знову повертаються YouTube-кнопки для авторів
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Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Як вказується, під час повномасштабної війни українські контент-мейкери перестали отримувати срібні, золоті й діамантові кнопки від YouTube. Їх просто не доставляли через бойові дії.

Із січня українські творці знову будуть отримувати нагороди.

Які канали можуть отримати YouTube-кнопку?

  • Срібна — 100+ тисяч підписників
  • Золота — 1+ мільйон підписників
  • Діамантова — 10+ мільйонів підписників

Водночас у РФ, Білорусь, Іран, КНДР та ще 8 підсанкційних країн YouTube нагороди не надсилає.

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