В Україну знову повертаються YouTube-кнопки для авторів

Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Як вказується, під час повномасштабної війни українські контент-мейкери перестали отримувати срібні, золоті й діамантові кнопки від YouTube. Їх просто не доставляли через бойові дії.
Із січня українські творці знову будуть отримувати нагороди.
Які канали можуть отримати YouTube-кнопку?
Водночас у РФ, Білорусь, Іран, КНДР та ще 8 підсанкційних країн YouTube нагороди не надсилає.
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