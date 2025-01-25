В Украину снова возвращаются YouTube-кнопки для авторов

В ходе полномасштабной войны украинские контент-мейкеры перестали получать серебряные, золотые и бриллиантовые кнопки от YouTube.

Награды для авторов YouTube возвращаются в Украину. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как указывается, в ходе полномасштабной войны украинские контент-мейкеры перестали получать серебряные, золотые и бриллиантовые кнопки от YouTube. Их просто не доставляли из-за боевых действий.

С января украинские создатели снова будут получать награды.

Какие каналы могут получить кнопку YouTube?

Серебряная – 100+ тысяч подписчиков

Золотая — 1+ миллион подписчиков

Бриллиантовая — 10+ миллионов подписчиков

В то же время, в РФ, Беларусь, Иран, КНДР и еще 8 подсанкционных стран YouTube награды не посылает.

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