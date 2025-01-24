Какие документы должно подать лицо с инвалидностью во время приема на работу

Если лицо с инвалидностью решило трудоустроиться, ему необходимо предоставить работодателю ряд документов.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, какие документы представляет лицо с инвалидностью во время приема на работу.

Лицо с инвалидностью рядом с другими имеет право зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбрал или на который он свободно согласился.

Если лицо с инвалидностью решило трудоустроиться, ему необходимо предоставить работодателю следующие документы:

– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

– трудовую книжку;

– документ об образовании;

– справку медико-социальной экспертной комиссии;

– выписку из акта-осмотра медико-социальной экспертной комиссии, где указывается срок, группа инвалидности и ее причина;

– индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью, которая является обязательной для выполнения всеми работодателями;

– трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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