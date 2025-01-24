Врач Одесского областного центра психического здоровья за 700 долларов оформлял фиктивные диагнозы военнообязанным

Подозреваемый наладил коррупционную схему по получению взяток от подлежащих мобилизации граждан за их госпитализацию и установление фиктивного диагноза.

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Врач Одесского областного центра психического здоровья разоблачен на оформлении фиктивных диагнозов во избежание мобилизации. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Так, заведующий одним из отделений КНП «Одесский областной центр психического здоровья» Одесского облсовета уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый наладил коррупционную схему по получению взяток от подлежащих мобилизации граждан за их госпитализацию и установление фиктивного диагноза. В дальнейшем это позволило получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Врача задержали в служебном кабинете после получения 700 долларов за оформление военнообязанных необходимых медицинских документов.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

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