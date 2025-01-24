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Лікар Одеського обласного центру психічного здоров’я за 700 доларів оформляв фіктивні діагнози військовозобов’язаним

22:36, 24 січня 2025
Підозрюваний налагодив корупційну схему з одержання хабарів від громадян, які підлягають мобілізації, за їх госпіталізацію та встановлення фіктивного діагнозу.
Лікар Одеського обласного центру психічного здоров’я за 700 доларів оформляв фіктивні діагнози військовозобов’язаним
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Лікаря Одеського обласного центру психічного здоров’я викрито на оформленні фіктивних діагнозів для уникнення мобілізації. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Так, завідувачу одного з  відділень КНП «Одеський обласний центр психічного здоров’я» Одеської облради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив корупційну схему з одержання хабарів від громадян, які підлягають мобілізації, за їх госпіталізацію та встановлення фіктивного діагнозу. Надалі це дозволило б отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Лікаря затримали у службовому кабінеті після одержання 700 доларів за оформлення військовозобов’язаному необхідних медичних документів.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

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