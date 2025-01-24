Отказался от мобилизации, потому что «брат в ВСУ», – на Закарпатье судили мужчину

В Закарпатской области мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за отказ от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Межгорский районный суд по делу №302/46/24.
В декабре 2023 года жителя Закарпатья признали годным к военной службе. Работники территориального центра комплектования пытались вручить ему повестку, однако мужчина написал заявление, в котором официально отказался от мобилизации.
На суде он признал вину и объяснил, что боится войны, поскольку его родной брат уже служит в ВСУ.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации») и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Однако из-за непогашенной судимости за распространение порнографии и пребывания на испытательном сроке срок заключения увеличили до 3 лет и 6 месяцев.
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