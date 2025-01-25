Суд повернув громаді на Рівненщині котельню, яку незаконно продали на аукціоні

Котельня з тепломережами, яка перейшла безоплатно з державної в комунальну власність, не підлягає приватизації.

Північно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав повернути у власність Клеванської громади на Рівненщині приміщення котельні. Також скасувано його державну реєстрацію за місцевою жителькою, повідомляє обласна прокуратура.

Так, у 2005 році Оржівська селищна рада прийняла в комунальну власність житловий фонд та об’єкти інфраструктури сусіднього військового містечка, серед яких – будівля котельні площею понад 300 кв.м.

У 2023 році цей об’єкт нерухомості продали на електронному аукціоні і пізніше переможниця зареєструвала за собою право власності на спірну будівлю.

Встановлено, що відповідно до законодавства України котельня з тепломережами, яка перейшла безоплатно з державної в комунальну власність, не підлягає приватизації. Крім того, це частина теплогосподарства, яке знаходилося у задовільному стані і могло використовуватися за призначенням, тим паче в умовах воєнного стану.

Тому прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути будівлю у власність територіальної громади та скасувати державну реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно.

Суд першої інстанції став на бік відповідачки, проте Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав виконати усі позовні вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.