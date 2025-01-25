Практика судів
  1. В Україні

Суд повернув громаді на Рівненщині котельню, яку незаконно продали на аукціоні

14:45, 25 січня 2025
Котельня з тепломережами, яка перейшла безоплатно з державної в комунальну власність, не підлягає приватизації.
Суд повернув громаді на Рівненщині котельню, яку незаконно продали на аукціоні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав повернути у власність Клеванської громади на Рівненщині приміщення котельні. Також скасувано його державну реєстрацію за місцевою жителькою, повідомляє обласна прокуратура. 

Так, у 2005 році Оржівська селищна рада прийняла в комунальну власність житловий фонд та об’єкти інфраструктури сусіднього військового містечка, серед яких – будівля котельні площею понад 300 кв.м.

У 2023 році цей об’єкт нерухомості продали на електронному аукціоні і пізніше переможниця зареєструвала за собою право власності на спірну будівлю.

Встановлено, що відповідно до законодавства України котельня з тепломережами, яка перейшла безоплатно з державної в комунальну власність, не підлягає приватизації. Крім того, це частина теплогосподарства, яке знаходилося у задовільному стані і могло використовуватися за призначенням, тим паче в умовах воєнного стану.

Тому прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути будівлю у власність територіальної громади та скасувати державну реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно.

Суд першої інстанції став на бік відповідачки, проте Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав виконати усі позовні вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура аукціон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя закрила дисциплінарну справу заступника голови ВККС Олексія Омельяна

Третя дисциплінарна палата ВРП не встановила фактів цькування та тиску на начальника Юридичного управління ВККС

Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит

62 юриста з числа учасників добору на посаду прокурора 2024 року, зможуть стати прокурорами-стажистами.

Проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК – роз’яснення Міноборони

У Міноборони пояснили, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними мають пройти ВЛК до 4 лютого, але для видачі направлення на ВЛК ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою.

Кабмін доручив з 24 січня забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+

Міноборони разом з МВС наказано з 24 січня забезпечити координацію заходів із щоденного подання військовими частинами, підрозділами ЗСУ, правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генштабу звітів про виконання бойових завдань з використанням засобів порталу Армія+ .

Верховна Рада підготує законопроекти про відповідальність працівників ТЦК за спроби мобілізації заброньованих

«Військком не може виписати багато протоколів, тому що це дуже дорого, 82 гривні кожен рекомендований лист, яким потрібно повідомити про виписку штрафу» – у Верховній Раді з'ясували, чому не запрацювала цифровізація мобілізації

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду