Суд вернул общине на Ровенщине котельную, незаконно проданную на аукционе

Котельная с теплосетями, перешедшая бесплатно из государственной в коммунальную собственность, не подлежит приватизации.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал вернуть в собственность Клеванской общины в Ровенской области помещение котельной. Также отменена его государственная регистрация за местной жительницей, сообщает областная прокуратура.

Так, в 2005 году Оржевский сельсовет принял в коммунальную собственность жилищный фонд и объекты инфраструктуры соседнего военного городка, среди которых – здание котельной площадью более 300 кв.

В 2023 году этот объект недвижимости был продан на электронном аукционе и позже победительница зарегистрировала за собой право собственности на спорное здание.

Установлено, что согласно законодательству Украины котельная с теплосетями, перешедшая безвозмездно из государственной в коммунальную собственность, не подлежит приватизации. Кроме того, это часть теплохозяйства, которое находилось в удовлетворительном состоянии и могло использоваться по назначению, тем более в условиях военного положения.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть здание в собственность территориальной общины и отменить государственную регистрацию права частной собственности на недвижимое имущество.

Суд первой инстанции принял сторону ответчицы, однако Северо-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал выполнить все исковые требования.

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