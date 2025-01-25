В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці – фото

Вибух стався в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку.

На Київщина прогримів вибух у багатоповерхівці Ірпеня. Як повідомили у ДСНС, інформація про подію надійшла вранці 25 січня о 09:05.

Вибух стався в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку.

На місці події рятувальники встановили, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму не виявлено. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.

Що стало причиною вибуху у ДСНС не повідомили. На фото помітно, що вікна немає. Також постраждала кімната, однак холодильник стоїть на місці без якихось пошкоджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.