Податкова служба у Кіровоградській області пояснює, чи може ФОП займатися благодійництвом.

Зазначається, що згідно з пп. 7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів) платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 5 липня 2012 року №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №5073) благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності; благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари (ст. 4 Закону №5073).

Статтею 50 ЦКУ визначено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

При цьому підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV зі змінами та доповненнями).

Отже, учасниками цивільних відносин під час здійснення благодійної діяльності є дієздатні фізичні особи. Благодійна діяльність не може здійснюватися в межах підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.