Налоговики объясняют, что участниками гражданских отношений при осуществлении благотворительной деятельности являются дееспособные физические лица.

Налоговая служба в Кировоградской области объясняет, может ли ФЛП заниматься благотворительностью.

Отмечается, что согласно пп. 7 о.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (э-резидентов) плательщики единого налога обяз) обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись следующие виды деятельности.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 5 июля 2012 года №5073-VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №5073) благотворитель – дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности; благотворительная деятельность – добровольная личная и/или имущественная помощь для достижения определенных настоящим Законом целей, не предусматривающая получения благотворителем прибыли, а также уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации благотворителю от имени или по поручению бенефициара.

Субъектами благотворительной деятельности являются благотворительные организации, созданные и действующие в соответствии с настоящим Законом, а также другие благотворители и бенефициары (ст. 4 Закона №5073).

Статьей 50 ГКУ определено, что право на осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Физическое лицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность при его государственной регистрации в порядке, установленном законом.

При этом предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли (ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 года №436 -IV с изменениями и дополнениями).

Итак, участниками гражданских отношений при осуществлении благотворительной деятельности являются дееспособные физические лица. Благотворительная деятельность не может осуществляться в рамках предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей.

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