Практика судов
  1. В Украине

Может ли ФЛП заниматься благотворительностью

19:20, 4 февраля 2025
Налоговики объясняют, что участниками гражданских отношений при осуществлении благотворительной деятельности являются дееспособные физические лица.
Может ли ФЛП заниматься благотворительностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Кировоградской области объясняет, может ли ФЛП заниматься благотворительностью.

Отмечается, что согласно пп. 7 о.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (э-резидентов) плательщики единого налога обяз) обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись следующие виды деятельности.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 5 июля 2012 года №5073-VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №5073) благотворитель – дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности; благотворительная деятельность – добровольная личная и/или имущественная помощь для достижения определенных настоящим Законом целей, не предусматривающая получения благотворителем прибыли, а также уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации благотворителю от имени или по поручению бенефициара.

Субъектами благотворительной деятельности являются благотворительные организации, созданные и действующие в соответствии с настоящим Законом, а также другие благотворители и бенефициары (ст. 4 Закона №5073).

Статьей 50 ГКУ определено, что право на осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Физическое лицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность при его государственной регистрации в порядке, установленном законом.

При этом предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли (ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 года №436 -IV с изменениями и дополнениями).

Итак, участниками гражданских отношений при осуществлении благотворительной деятельности являются дееспособные физические лица. Благотворительная деятельность не может осуществляться в рамках предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минцифре сообщили, что имеют много совместных проектов с USAID, но работа над ними не остановится из-за аудита в США

Несмотря на то, что доля USAID была значительной в финансировании проектов Минцифры, и оно финансировало даже развитие Дії, проекты не остановятся.

«Ценностей на 52 млн грн получили, ВАКС вынес 16 обвинительных приговоров» – НАБУ в отчетах о выполнении программы за средства США указывало как показатель количество приговоров Антикорсуда

Отчитываясь по программе, профинансированной США на 80,8 млн грн, НАБУ в качестве показателя исполнения указывало количество вынесенных Высшим антикоррупционным судом обвинительных приговоров.

Реформа украинской прокуратуры на паузе — Государственный департамент США заблокировал финансирование

Аттестацию прокуроров и процесс оптимизации органов прокуратуры пока финансировать не будут, как и различные рабочие группы, и помощь экспертов.

Нацполиция сможет обеспечивать привод и применять меры физического воздействия к чиновникам, которые игнорируют заседание следственных комиссий Верховной Рады

Законопроект о приводе Нацполицией должностных и служебных лиц на заседание следственных комиссий Верховной Рады рекомендован для принятия в целом.

Депутаты разблокировали подписание закона об отмене Хозяйственного кодекса

Постановления, которыми предлагалось отменить голосование по закону 6013, которым отменяется Хозяйственный кодекс, были поставлены на голосование в полупустом пленарном зале.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва