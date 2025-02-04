20 тисяч доларів за перетин кордону у схованці автобуса — на Волині ділки придумали схему переправлення чоловіків

54-річний житель Луцька налагодив схему вивозу ухилянтів автобусами до Польщі, залучивши свою дружину та двох водіїв міжнародних рейсів.

На Волині чотирьох зловмисників підозрюють у вивезенні військовозобов’язаного за кордон у схованці автобуса. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, 54-річний житель Луцька налагодив схему вивозу ухилянтів автобусами у Республіку Польща, залучивши свою дружину та двох водіїв міжнародних рейсів – жителів міста Запоріжжя та Черкаської області.

Послугу спільники оцінювали в 20 тисяч доларів.

У ході реалізації плану з вивозу військовозобов'язаного чоловіка в спеціально обладнаній схованці рейсового автобуса уночі 31 січня 2025 року правоохоронці затримали водіїв автобуса на шляху до Польщі – в пункті пропуску «Ягодин».

Одночасно на іншому пункті пропуску був затриманий організатор схеми, який намагався виїхати з країни, а у Луцьку затримали його дружину.

Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу четвертій підозрюваній.

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