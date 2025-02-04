20 тысяч долларов за пересечение границы в тайнике автобуса — на Волыни дельцы придумали схему переправки мужчин

54-летний житель Луцка наладил схему вывоза уклоняемых автобусами в Польшу, привлекая свою жену и двух водителей международных рейсов.

На Волыни четырех злоумышленников подозревают в вывозе военнообязанного за границу в тайнике автобуса. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, 54-летний житель Луцка наладил схему вывоза уклоняемых автобусами в Республику Польша, привлекая свою жену и двух водителей международных рейсов – жителей города Запорожья и Черкасской области.

Услугу сообщники оценивали в 20 тысяч долларов.

В ходе реализации плана по вывозу военнообязанного мужчины в специально оборудованном тайнике рейсового автобуса ночью 31 января 2025 года правоохранители задержали водителей автобуса на пути в Польшу – в пункте пропуска «Ягодин».

Одновременно на другом пункте пропуска был задержан организатор схемы, пытавшийся уехать из страны, а в Луцке задержали его жену.

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения четвертой подозреваемой.

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