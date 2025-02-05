Во Львове будут судить мужчину, который обманул людей почти на 300 тыс грн, предлагая легкий заработок

В целом злоумышленник обманул 31 человека.

Фото: newch.tv

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Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего мужчины, который создал мошенническую схему завладения средствами граждан.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, злоумышленник, используя Telegram-каналы, искал желающих быстро и легко заработать. Далее уверял, что для получения средств нужно авторизоваться. Под этим поводом мужчина обманом получал конфиденциальную информацию потерпевших и оформлял на их данные банковские карты.

«Однако при оформлении он указывал свой номер в качестве банковского. Таким получал онлайн-доступ к счетам граждан.

В дальнейшем обвиняемый оформлял на потерпевших банковские кредиты на разные суммы», - сообщили в прокуратуре.

В общей сложности злоумышленник обманул 31 человека на почти 300 тыс. грн.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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