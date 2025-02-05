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У Львові судитимуть чоловіка, який ошукав людей на майже 300 тис грн, пропонуючи легкий заробіток

09:24, 5 лютого 2025
Загалом зловмисник ошукав 31 особу.
У Львові судитимуть чоловіка, який ошукав людей на майже 300 тис грн, пропонуючи легкий заробіток
Фото: newch.tv
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У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка, який створив шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, зловмисник, використовуючи Telegram-канали, шукав охочих швидко і легко заробити. Далі запевняв, що для отримання коштів потрібно авторизуватися. Під цим приводом чоловік обманом отримував конфіденційну інформацію потерпілих і оформляв на їхні дані банківські картки.

«Проте при оформленні він вказував свій номер у якості банківського. Таким отримував онлайн-доступ до рахунків громадян.

У подальшому, обвинувачений оформляв на потерпілих банківські кредити на різні суми», - повідомили у прокуратурі.

Загалом зловмисник ошукав 31 особу на майже 300 тис. грн.

Наразі чоловік знаходиться під вартою.

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прокуратура шахрай

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