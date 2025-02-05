Кабмін виділив додаткові 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО — як отримати сертифікат

Скористатися цією програмою можуть українці зі статусом ВПО, які через бойові дії втратили свою єдину нерухомість.

Фото: Суспільне Чернігів

Кабінет міністрів додатково виділив 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО. Тепер внутрішньо переміщені особи швидше отримуватимуть сертифікати на купівлю домівки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, скористатися цією програмою можуть українці зі статусом ВПО, які через бойові дії втратили свою єдину нерухомість.

Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Якщо маєте статус ВПО, але ще не подавалися на єВідновлення:

Зареєструйте повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Подайте заяву про отримання сертифіката Дочекайтеся висновку комісії про стан житла — це триває до 30 днів

Якщо маєте сертифікат єВідновлення, але ще не бронювали кошти:

Подайтеся на бронювання через Дію або ЦНАП Чекайте на підтвердження про наявність коштів Протягом 30 днів з моменту підтвердження бронювання сертифіката припиніть право власності на зруйноване житло та укладіть у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки

Якщо внутрішньо переміщена особа вже має заброньований і підтверджений житловий сертифікат, у неї буде 30 днів для придбання нової домівки.

«Програма єВідновлення продовжує працювати в Дії. Якщо ваша оселя пошкоджена чи зруйнована через російську агресію — не опускайте рук. Держава допоможе відбудуватися або придбати нове житло», — наголосив Михайло Федоров.

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