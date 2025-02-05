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Кабмин выделил дополнительные 15 млрд грн на єВідновлення для ВПЛ — как получить сертификат

12:24, 5 февраля 2025
Воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые из-за боевых действий потеряли свою единую недвижимость.
Кабмин выделил дополнительные 15 млрд грн на єВідновлення для ВПЛ — как получить сертификат
Фото: Суспільне Чернігів
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Кабинет министров дополнительно выделил 15 млрд грн на єВідновлення для ВПЛ. Теперь внутренне перемещенные лица будут быстрее получать сертификаты на покупку дома. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые из-за боевых действий потеряли свою единую недвижимость.

Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Если имеете статус ВПЛ, но еще не подавались на єВідновлення:

  1. Зарегистрируйте сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении
  2. Подайте заявление о получении сертификата
  3. Дождитесь вывода комиссии о состоянии жилья – это длится до 30 дней

Если у вас есть сертификат єВідновлення, но еще не бронировали средства:

  1. Подайтесь на бронирование через Дію или ЦНАП
  2. Ждите подтверждения о наличии средств
  3. В течение 30 дней с момента подтверждения бронирования сертификата прекратите право собственности на разрушенное жилье и заключите у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если внутренне перемещенное лицо уже имеет забронированный и подтвержденный жилищный сертификат, у него будет 30 дней для приобретения нового дома.

«Программа есть Восстановление продолжает работать в Дії. Если ваш дом поврежден или разрушен из-за российской агрессии — не опускайте рук. Государство поможет отстроиться или приобрести новое жилье», - подчеркнул Михаил Федоров.

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