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В Украине разоблачили схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более чем 200 млн грн

10:54, 5 февраля 2025
К сети отмывания средств было привлечено более тысячи «дропов».
В Украине разоблачили схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более чем 200 млн грн
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В Украине правоохранители разоблачили схему легализации доходов межрегионального наркокартеля более чем на 200 млн грн. Ежемесячное обращение составляло 18 млн грн. В сеть отмывания средств были привлечены более тысячи так называемых «дропов» – лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

«На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина. В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые потом обналичили на Кипре», - сообщил чиновник.

По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС, правоохранители выявили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме.

Полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем ⁠(ч.3 ст.209 УКУ).

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налоговая

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