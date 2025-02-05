В Україні викрили схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн

До мережі відмивання коштів була залучена понад тисяча «дропів».

В Україні правоохоронці викрили схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн. Щомісячний обіг складав 18 млн грн. До мережі відмивання коштів була залучена понад тисяча так званих «дропів» – осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків для тіньових операцій. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Учасники схеми створили мережу підставних осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках.

«На рахунки цих громадян надходили прибутки від незаконного збуту сировини для виготовлення амфетаміну. В результаті за рік із їхніх рахунків було виведено понад двісті мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі», - повідомив посадовець.

За результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі.

Поліцейські провели операцію з ліквідації злочинної організації. Частина фігурантів притягується до відповідальності за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ⁠(ч.3 ст.209 ККУ).

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