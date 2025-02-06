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У Держпраці розповіли, як захистити свої трудові права

07:54, 6 лютого 2025
Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
У Держпраці розповіли, як захистити свої трудові права
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, як захистити свої трудові права.

Трудові права є одними з найважливіших прав людини, вони регулюють відносини між роботодавцями та працівниками, забезпечуючи захист для обох сторін.

Розділ XV Кодексу законів про працю України (далі  КЗпП) визначає порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Так, відповідно до статті 221 КЗпП України, трудові спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

У разі порушення трудових прав,  насамперед працівник має можливість самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, врегулювати спір, безпосередньо звернувшись до роботодавця.

Якщо таким шляхом врегулювати спір не вдалося, можна звернутися до комісії по трудових спорах.

Комісія по трудових спорах (далі — КТС)  є обов’язковим первинним органом з розгляду трудових спорів. КТС обирається загальними зборами трудового колективу з кількістю працюючих не менш як 15 осіб. Якщо на підприємстві працює менше ніж 15 людей, КТС не створюється, і працівник має право звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду.

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком (стаття 225 КЗпП).

Комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви (стаття 226 КЗпП).

Відповідно до ст. 229 КЗпП України рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем у триденний строк після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження (ст. 228), за винятком випадків, передбачених частиною п’ятою ст. 235 КЗпП.

У разі невиконання роботодавцем рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа (стаття 230 КЗпП).

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 232 КЗпП України безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються.

Отже, працівник має право звернутися до комісії по трудових спорах на підприємстві в порядку, передбаченому ст. 221, 224–226 КЗпП України або до суду, якщо комісія по трудових спорах на підприємстві не обиралась, з позовною заявою про захист своїх порушених, не визнаних або оспорюваних  прав, свобод чи інтересів, відповідно до вимог ст. 221, 232, 233 КЗпП України та в порядку, передбаченому ст. 19 ЦПК України.

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Держпраці

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