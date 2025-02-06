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На Сумщині запустили мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме прифронтові села

13:28, 6 лютого 2025
Аптека буде працювати у селах Роменського району, які залишилися без стаціонарних аптек.
На Сумщині запустили мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме прифронтові села
Джерело фото: МОЗ
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У Сумській області розпочав роботу мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме жителів прифронтових територій. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, йдеться про 15 сіл Роменського району, які залишилися без стаціонарних аптек: Андріяшівка, Глинськ, Хоминці, Перехрестівка, Пустовійтівка, Вовківці, Житнє, Миколаївка, Рогинці, Малі Бубни, Бацмани, Великі Бубни, Біловід, Перекопівка, Анастасівка.

«Щодня аптека відвідуватиме три села. Графік виїздів узгоджується з безпековими умовами, а час та місце прибуття можна дізнатися у сімейних лікарів або представників органів місцевого самоврядування», - пояснють у МОЗ.

Працівники аптеки забезпечені необхідними засобами безпеки, зокрема бронежилетами та захисними шоломами.

Сама ж аптека обладнана відповідно до ліцензійних вимог: має систему кондиціонування, холодильне обладнання для зберігання термолабільних препаратів, спеціалізовані аптечні меблі та термінал Starlink для стабільного інтернет-зв'язку.

У мобільних аптеках доступні рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Їхню вартість повністю або частково компенсує держава.

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Суми аптека

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