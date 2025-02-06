На Сумщине запустили мобильный аптечный пункт, который будет обслуживать прифронтовые села

Аптека будет работать в селах Роменского района, которые остались без стационарных аптек.

Источник фото: Минздрав

В Сумской области начал работу мобильный аптечный пункт, который будет обслуживать жителей прифронтовых территорий. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, речь идет о 15 селах Роменского района, которые остались без стационарных аптек: Андрияшевка, Глинск, Хоминцы, Перекрестовка, Пустовойтовка, Волковцы, Житне, Николаевка, Рогинцы, Малые Бубны, Бацманы, Большие Бубны, Беловод, Перекоповка, Анастасовка.

«Каждая аптека будет посещать три села. График выездов согласовывается с условиями безопасности, а время и место прибытия можно узнать у семейных врачей или представителей органов местного самоуправления», - объясняют в Минздраве.

Работники аптеки обеспечены необходимыми средствами безопасности, в частности, бронежилетами и защитными шлемами.

Сама же аптека оборудована в соответствии с лицензионными требованиями: имеет систему кондиционирования, холодильное оборудование для хранения термолабильных препаратов, специализированную аптечную мебель и терминал Starlink для стабильной интернет-связи.

В мобильных аптеках доступны рецептурные и безрецептурные лекарственные средства, а также подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства». Их стоимость полностью или частично компенсирует государство.

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