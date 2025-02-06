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На станціях метро «Осокорки» та «Золоті ворота» у Києві відкриють другі виходи

16:46, 6 лютого 2025
Від 7 лютого у столичному метро запрацюють другі виходи на двох станціях.
На станціях метро «Осокорки» та «Золоті ворота» у Києві відкриють другі виходи
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З 7 лютого на станціях метро «Осокорки» та «Золоті ворота» запрацюють другі виходи.

Зокрема, вестибюль № 2 станції «Осокорки» працюватиме з 5:37 до 22:30. Вестибюль № 1 працює з 5:34 до 22:33.

Вихід № 2 на станції «Золоті ворота», що виходить на вул. Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30. Вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31. 

Водночас, як наголошується, всі підземні станції незмінно цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги відкриті на вхід усі без винятку вестибюлі. Також на станціях доступні стільці та інші речі для комфортного перебування.

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Київ метро

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