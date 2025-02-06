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На станциях метро «Осокорки» и «Золотые ворота» в Киеве откроют вторые выходы

16:46, 6 февраля 2025
С 7 февраля в столичном метро заработают вторые выходы на двух станциях.
На станциях метро «Осокорки» и «Золотые ворота» в Киеве откроют вторые выходы
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С 7 февраля на станциях метро «Осокорки» и «Золотые ворота» заработают вторые выходы.

В частности, вестибюль №2 станции «Осокорки» будет работать с 5:37 до 22:30. Вестибюль №1 работает с 5:34 до 22:33.

Выход №2 на станции «Золотые ворота», выходящей на ул. Владимирскую, будет работать с 5:37 до 22:30. Выход №1 работает с 5:38 до 22:31.

В то же время, как отмечается, все подземные станции неизменно круглосуточно работают в режиме укрытия. Во время воздушной тревоги открыты все без исключения вестибюли. Также на станциях доступны стулья и другие вещи для комфортного пребывания.

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Киев метро

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