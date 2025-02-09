Чи можна перереєструвати автомобіль на іншого власника разом з номером

Під час перереєстрації авто у сервісному центрі МВС у зв’язку зі зміною їхніх власників можна залишити наявні номерні знаки лише за бажанням обох сторін.

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Міністерство внутрішніх справ розповіло, чи можна перереєструвати автомобіль на іншого власника разом з номерним знаком.

Номерні знаки державного зразка (крім платної комбінації) при перереєстрації транспортного засобу на нового власника залишаються безоплатно.

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр (платні номерні знаки державної реєстрації) – лише за умови оплати їх вартості. Тобто якщо покупець виявив бажання залишити такі номерні знаки, то він оплачує вартість цієї комбінації у сервісному центрі МВС під час перереєстрації.

У разі якщо платні номерні знаки залишаються за авто, яке перереєстровується на родичів (інший з подружжя, батьки, діти – тим, з ким можна підтвердити зв’язок відповідним документом), то за них сплачувати не потрібно.

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